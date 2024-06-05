花譜　観測　魔法　計8個未開封6、済2)一部傷あり画像参照　初回盤観測y未使用

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商品詳細
友人から頼まれた物とグッズ整理の物です。まとめての方が送料がかからないため同じアルバムがあります。バラ売り可能です。魔法α未開封新品 4,999円 バラ売り価格魔法β未開封新品 4,999円観測β未開封新品 4,999円観測y開封済未使用品 6,500円観測y開封済み未使用品です。 観測β一つは開封済みのステッカーなしです。(ステッカーのみないだけで未使用です。)一部外箱に傷があったりします。(画像参照)値下げなど気軽にコメントしてください。※あくまで中古品として購入してください。ノークレームでお願いいたします。すでに売ってない物もあります。まとめての発送になります。気持ち程度のお値下げ可能
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