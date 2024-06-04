【美品】ニンテンドー3DS コバルトブルー



ニュースリリース : 2012年3月1日 ニュースリリース : 2012年3月1日



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Nintendo3DSコバルトブルーになります。中古品になりますが、綺麗な方だと思います。・充電確認済みです。・ソフト読み込み確認済みです。・目立つ傷はありませんが、中古品なので小傷などあります。写真にてご確認下さい。・液晶はとても綺麗な状態です。・純正充電器、タッチペン、2GBのSDカード、写真の物のみです。・初期化してから発送いたします。以上の事をご理解の上、ご購入お願いします。あくまで中古品ですので、完品を求める方はご遠慮ください。「ニンテンドー3DSコバルトブルー」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS