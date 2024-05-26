中島みゆき　CD BOX 1976〜1983

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中島みゆき箱付きCDＢＯＸ1976〜1983CDケースも箱付きで付属してありました。箱上部に薄い文字が付いてます。写真で確認して下さい。歌詞集はあまり開いてないので綺麗な状態だと思います。入っていた袋に入れて保管していました。よく聴いていたのでケース、ディスクに小傷があります。再生には問題ありませんが、神経質な方、完璧な美品をお求めの方はは購入をお控えください。ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。ご質問はお気軽にどうぞ。