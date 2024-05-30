SEKAI NO OWARI Tarkus THE DINNER DVD

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商品詳細
SEKAINOOWARIセカオワタルカスザ・ディナーのBlu-rayセット購入後、数回視聴済視聴後は収納していたため、目立った傷や汚れはありませんが角に傷がある箇所もあります定価タルカス：¥7,300ディナー：¥7,300※他のセカオワグッズと同時購入で少しお値引可能です！#SEKAINOOWARI#セカオワ#世界の終わり
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