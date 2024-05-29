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太平洋戦争戦史地図　日本陸軍・海軍はどこで戦力・艦船を喪失したか？
商品番号 Q68103176240
商品名

太平洋戦争戦史地図　日本陸軍・海軍はどこで戦力・艦船を喪失したか？
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,683 円
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商品詳細

太平洋戦争戦史地図（日本陸軍戦力喪失一覧　日本海軍艦船喪失一覧図）1985年復刻版（初版1947年）　発行：日地出版箱入り　地図２枚（各72.5ｘ101.1cm）箱に変色あり、地図に陸軍・海軍の鉛筆の書込みあり#地図＃戦史
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate765348.html
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