太平洋戦争戦史地図　日本陸軍・海軍はどこで戦力・艦船を喪失したか？

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商品詳細
太平洋戦争戦史地図（日本陸軍戦力喪失一覧 日本海軍艦船喪失一覧図）1985年復刻版（初版1947年） 発行：日地出版箱入り 地図２枚（各72.5ｘ101.1cm）箱に変色あり、地図に陸軍・海軍の鉛筆の書込みあり#地図＃戦史
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http://narcologia.ru/goods/conception606857.html
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