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デストロ－ズ / クロニクル【ほぼ新品】
商品番号 C65578741350
商品名

デストロ－ズ / クロニクル【ほぼ新品】
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,240 円
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商品詳細

DESTROSE『CHRONICLES～TheCompleteFlyingcatRecordings～』3CD+DVD(4枚組)#DESTROSE#デストロ－ズ#蛇石マリナ日本のガールズ・メタル・シーンが世界的に認知された今、混沌という時代に咲いた「美しき破壊の旋律」が最新リマスタリング音源で蘇る！DESTROSE/CHRONICLES～TheCompleteFlyingcatRecordings～【収録内容】CD・DESTROSE(2013)CD・Singles(2012-2013)CD・ThePrologue(2014)DVD・2013.11.14DESTROSEONE-MANLIVE!!atSHIBUYAO-WESTDVD・MusicVideo~BonusVideo~USAツアーオフショット(NewEditVersion.)◾️今や、入手困難。蛇石マリナ時代から解散までの全部載せCD/DVDクロニクル‼︎◾️コレクションで新品購入しました。◾️MusicVideoを一度視聴再生したのみ、ケ－ス、ディスク、冊子、帯　無傷擦れなし◾️即決ご購入OKです。仕事との兼ね合いもございます、お取り引き成立より２日以内に発送手続きいたします。
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