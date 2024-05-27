ペーパードール風ミニチュア絵本セット♡少女 ヴィクトリアン ビスクドール 豆本

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商品詳細
お人形サイズのヴィクトリアンなミニチュア絵本5冊セットになります♡お人形遊びをする少女たち、おもちゃ、猫ちゃんなど可愛らしい挿絵でいっぱいです。40年以上前のヴィンテージ品ですのでプラスチックのケースにキズなど経年劣化がございます。絵本は多少の使用感はございますが概ね良い状態です。全て14ページ絵本のサイズ縦6.3cmほど横2.5〜3.5cmほどケースのサイズ7×4.2×1.8cmvictorianビクトリアンアンティークポストカードグリーティングカードエフェメラクロモカードクロモスアーネスト・ニスターErnestNisterエレン・クラップサドルEllenClapsaddleフランシス・ブランデージFrancesBrundagepaperdollアンティークドール寝子コレクションメルカリ専用出品コラージュデコパージュジャンクジャーナルおすそ分けファイルスクラップブッキング古書マリメック社(画像、文章の無断転載、コピペは禁止行為にあたります)
http://narcologia.ru/goods/assessor249203.html
http://narcologia.ru/goods/kindness531205.html
http://narcologia.ru/goods/septet755519.html
ペーパードール風ミニチュア絵本セット♡少女 ヴィクトリアン ビスク ...
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