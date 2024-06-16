タミヤ ビッグスケール 1/12 ロータス 49B フォード プラモデル

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商品詳細
未開封品です。古いものと思われます。表面に汚れあります。未開封のため、中身の確認はできません。タミヤプラモデルロータスプラモデルタミヤ模型レーシングカー簡易梱包で発送します#プラモデル0R#タミヤビッグスケールロータスフォード割引仕様...プラスチック組立キット種類...車・トラックと
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