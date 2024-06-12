PlayStation®Vita（PCH-2000シリーズ) バラ売り可

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商品詳細
「PlayStation®Vita（PCH-2000シリーズ）Wi-FiモデルホワイトPCH-2000ZA12」【内容】・ゲーム機本体(2、3枚目)・初音ミクProjectDIVAF2カセット、ファンタジースタオンラインカセット、16GBメモリーカード(4、5枚目)・ケース(6〜9枚目)・充電器(10枚目)の4点セットです。動作確認済み初期化済み(今まで電子機器の初期化したことなかったためちゃんと出来ているかは自信ないです。ご了承ください。)ゲームカセットやメモリーカードもフォーマット済みです。ケースは背面の方に取れない汚れあり。(6枚目参照)発送時はこのケースに入れて緩衝材(ぷちぷち)に包んで発送します。要らなければお伝えください。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita
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