東映時代劇 DVD 宮本武蔵 ①〜⑤ 全５部作　美品

東映時代劇DVDコレクションより『宮本武蔵』全5部作まとめての出品です。①『宮本武蔵』 ・出演者 中村錦之助、三國連太郎、入江 若葉、木村功、木暮実千代、丘 さとみ、浪速千栄子、他 ・カラー、110分、シネスコ16:9LBサイズ ・昭和36年公開②『宮本武蔵・般若坂の決斗』 ・出演者 中村錦之助、月形龍之介、三國連 太郎、木村功、木暮実千代、入江 若葉、浪速千栄子、他 ・カラー、107分、シネスコ16:9LBサイズ ・昭和37年公開③『宮本武蔵・二刀流開眼』 ・出演者 中村錦之助、高倉健、丘さとみ、 入江若葉、木村功、木暮実千代、 浪速千栄子、他 ・カラー、104分、シネスコ16:9LBサイズ ・昭和38年公開④『宮本武蔵・一乗寺の決斗』 ・出演者 中村錦之助、高倉健、丘さとみ、 入江若葉、木村功、浪速千栄子、 東野英治郎、他 ・カラー、128分、シネスコ16:9LBサイズ ・昭和39年公開⑤『宮本武蔵・巌流島の決斗』 ・出演者 中村錦之助、片岡千恵蔵、高倉健、 木村功、三國連太郎、入江若葉、丘 さとみ、他 ・カラー、121分、シネスコ16:9LBサイズ ・昭和40年公開※全作品とも検品確認済。※ディスクやケースには目立った傷や汚れはなく とても綺麗な美品ですが中古品です。気になさ る方はご購入をお控えください。※冊子は付属しません。※バラ売りはご容赦ください。 #東映時代劇DVD#邦画DVD#日本映画DVD #時代劇#dvd宮本武蔵 宮本武蔵dvd



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