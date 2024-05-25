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東映時代劇 DVD 宮本武蔵 ①〜⑤ 全５部作　美品
商品番号 D34475223904
商品名

東映時代劇 DVD 宮本武蔵 ①〜⑤ 全５部作　美品
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,764 円
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商品詳細

東映時代劇DVDコレクションより『宮本武蔵』全5部作まとめての出品です。①『宮本武蔵』　・出演者　中村錦之助、三國連太郎、入江　　　　　　若葉、木村功、木暮実千代、丘　　　　　　さとみ、浪速千栄子、他　・カラー、110分、シネスコ16:9LBサイズ　・昭和36年公開②『宮本武蔵・般若坂の決斗』　・出演者　中村錦之助、月形龍之介、三國連　　　　　　太郎、木村功、木暮実千代、入江　　　　　　若葉、浪速千栄子、他　・カラー、107分、シネスコ16:9LBサイズ　・昭和37年公開③『宮本武蔵・二刀流開眼』　・出演者　中村錦之助、高倉健、丘さとみ、　　　　　　入江若葉、木村功、木暮実千代、　　　　　　浪速千栄子、他　・カラー、104分、シネスコ16:9LBサイズ　・昭和38年公開④『宮本武蔵・一乗寺の決斗』　・出演者　中村錦之助、高倉健、丘さとみ、　　　　　　入江若葉、木村功、浪速千栄子、　　　　　　東野英治郎、他　・カラー、128分、シネスコ16:9LBサイズ　・昭和39年公開⑤『宮本武蔵・巌流島の決斗』　・出演者　中村錦之助、片岡千恵蔵、高倉健、　　　　　　木村功、三國連太郎、入江若葉、丘　　　　　　さとみ、他　・カラー、121分、シネスコ16:9LBサイズ　・昭和40年公開※全作品とも検品確認済。※ディスクやケースには目立った傷や汚れはなく　とても綺麗な美品ですが中古品です。気になさ　る方はご購入をお控えください。※冊子は付属しません。※バラ売りはご容赦ください。　　#東映時代劇DVD#邦画DVD#日本映画DVD　#時代劇#dvd宮本武蔵　宮本武蔵dvd
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