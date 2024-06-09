【レア銀盤】ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち　ベスト　攻略本*ケース付き

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「Best版ドラゴンクエストVIIエデンの戦士たち」定価:￥2500【商品内容物】①ドラゴンクエスト7 レア銀盤アルティメットヒッツ cd美品説明書美品帯付きポイントカード付き※cd、帯、カード、説明書全て番号同じ証拠を画像にて載せてあるので確認ください。②ドラゴンクエスト7 攻略本 上下巻③新品デュオケース（ケース交換用） 1個ドラクエ7用※新品同様になります。 ※１００均の小さいダンボールサイズで送ります。送料750円込み。起動確認済み。アルコール消毒済み。コレクションしていた為素人目美品ですが、中古品の為、ご理解ある方のみ購入ください。プレイステーション PlayStation プレステps1ps2ps3スクウェアエニックスドラクエ7#ゲーム#RPG#PlayStation#Other