BIGBANG/BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2017-LA…

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商品詳細
「BIGBANG/BIGBANGJAPANDOMETOUR2017-LASTDANCE-:THEFINAL〈初回生産限定盤・7枚組〉」定価:￥22,000#DVD#ミュージック活動休止前最後となった日本ドームツアーより、2017年12月24日に京セラドーム大阪にて開催されたファイナル公演の模様を映像化。完全密着したバックステージ映像、メンバーのインタビューを盛り込んだツアー・ドキュメント映像なども収録。1度開封しただけのため目立ったキズ等ありません。美品です。写真集もついてます。ランダム写真は画像みてご確認ください。ランダム写真は真ん中のものになります#BIGBANG#ブルーレイ
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