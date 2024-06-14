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PS4本体+コントローラー2個
商品番号 C17650361058
商品名

PS4本体+コントローラー2個
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 6,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation4CUH-1000APS4コントローラー2個付きとなります。動作確認済初期化してあります。初期化前のシステムソフトウェア10.50でした
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