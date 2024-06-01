キングスマン 1\u00262 Blu-rayセット

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商品詳細
とても綺麗な状態のお品です(◍•ᴗ•◍)「キングスマン('14英)」コリン・ファース/マイケル・ケイン/マシュー・ヴォーンマシュー・ヴォーン監督による過激なノンストップ・スパイ・アクション。父を亡くし、無職のままロンドンで母と暮らすエグジー。彼の前にブリティッシュ・スーツに身を包んだ紳士が現れ、世界最強のスパイ機関にスカウトし……。出演はコリン・ファースら。こちらはキングスマンキングスマンゴールデン・サークルのセットです。（ゴールデンサークルはアウターケース付き！）
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