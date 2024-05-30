ゲームボーイカラー　ポケットモンスター銀

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なつかしのゲームボーイポケモン銀ソフト付き❗️※動作確認済み音でません少し画面が暗い(4枚目)傾けると問題なし(5枚目)十字キー下が若干強く押さないといけない動作確認で使った新品電池付き十数年自宅保管だった為不具合でる可能性ありご理解頂ける方のみご購入お願いします。Nintendoゲームボーイカラーイエローポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#ポケットモンスター#ポケモン