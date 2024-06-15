ホシ　　5周年　6周年　Tシャツ　チャーム　スニョン

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商品詳細
5周年Tシャツ(Msize)ポストカード(日本語)6周年 チャーム(トレカ付き)何か質問等ありましたら気軽にコメントしてください。※発送方法は、送料が安いもので発送しております。メルカリ便への変更らくらくメルカリ便+150円 ゆうゆうメルカリ便+170円またサイズが大きいものですと送料のプラス料金が異なる場合もございます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。目立つ傷や汚れなどはありませんが、海外製品の為キズや擦れなどの初期不良がある場合があります。ご理解頂ける方のみご購入お願いします。神経質な方はご購入お控えください。
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