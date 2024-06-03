【良品】PSP3000 ミスティックシルバー すぐ遊べるセット 　本体　psp

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★【良品】PSP3000ミスティックシルバーすぐ遊べるセット★●付属品・PSP本体・USB充電ケーブル(新品購入後、動作確認しただけのものです)・メモリースティックプロデュオ(4GB)・新品1200ｍAｈバッテリーパック(PSEマークあり)お届け後、PSPですぐ遊べるセットです。●状態・動作本体は、多少の使用感等ございますが、艶のある綺麗な状態です。・各ボタンへたりなどもございません。・充電器コネクター部分接触良好。・ソフト読み込み時の異音なども無く良好。一通り動作の確認しております。尚、状態は写真にてご判断頂けましたら幸いです。アルコールクリーニング済です。出荷前に再度表面を除菌してから発送させていただきます。●中古品になりますので神経質な方のご購入はお控えくださいませ。●梱包は防水対策をしてなるべく丁寧にさせていただきます。●プチプチで包み、ネコポスにて発送させていただきます。即購入歓迎です！お値下げはフォロー割のみとなっております。ふーでぃ（このアカウント）をフォローして下さった方限定特典としまして購入前にコメント欄にて、コメント頂ければ割引価格でご提供させて頂きます！■フォロー割引■1～5000円 100円引き5001～10000円 200円引き10001～20000円 300円引き20001～30000円 500円引き30001～50000円 1000円引き※必ずご購入前にコメント欄にて「フォローしました！」または「フォローしてます！」とご連絡くださいませ。#PSP#PSP2000#PSP3000#携帯ゲーム#プレイステーションポータブル#SONY#ソニー