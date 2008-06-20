レゴ インディ・ジョーンズ バイクチェイスセット #7620

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レゴインディ・ジョーンズバイクチェイスセット#7620※万が一パーツが揃っていなとしてもご了承ください。自宅保管、素人検品の為神経質な方はご遠慮下さい。購入後の返品はお断り致します。#レゴ#lego#LEGO#レゴインディージョーンズ#インディージョーンズ#貴重#ミニフィグ#レゴ人形