秋山風月清　松本実道　共箱　MA839

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縦 約189.0ｃｍ横 約37.3ｃｍ共箱有折れ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃掛軸＃軸＃秋山風月清＃松本実道