最終値下げ【新品】PORTER×ap bank fes '10 トートバッグ

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閲覧いただきありがとうございます。こちらの商品は「PORTER×apbankfes'10トートバッグ」でございます。限定販売で購入しましたが使用する機会がなく、ビニール袋に入れたまま大事に大事に保管しておりました。キャンバス生地なので厚みがあり、しっかりとした作りになっています。私には思ったよりも大きく、使う機会がないままでしたので、大事に使って頂ける方にお譲りしたいと思います。自宅保管のため、気になる方はご遠慮くださいませ。サイズ・(約)縦35×横56×マチ17cm折りたたんで簡易梱包にて発送させていただきます。ご了承ください。【ご注意とお知らせ】・新品未使用ですが、あくまでも「自宅保管品」のため、ご理解の上、ご購入お願いいたします。・送料込で出品させていただきますので、お値下げは出来かねます。・即ご購入の方、歓迎いたします。・ご不明点などある方はコメントくださいませ。よろしくお願いいたします。22222→18888