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【真作】華外/秋景渓水図/掛軸/名家伝来/AC-727
商品番号 D80343883624
商品名

【真作】華外/秋景渓水図/掛軸/名家伝来/AC-727
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】華外【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は薄汚れ、全体に糊シミあります。表装は概ね良好です。　　　　杉合せ箱付　　　　軸丈　縦　203cm×幅　73cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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