マンウィズ　Tシャツ　広島カープ　コラボTシャツ

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人気グループ···MANWITHAMISSION(マンウィズ)グッズ種類···Tシャツ8年ほど前に広島カープ コラボTシャツです。レア品です。Sサイズです。激レアマンウィズ広島カープコラボTシャツMUSICCUBE'13で購入しました。何度も着用していますので使用感がありますが、レアな品だと思います。サイズはSです。身幅約45センチ着丈約65センチ袖丈約18.5センチ肩幅約43センチ中古品、古着ですのでご理解の上ご購入をお願い致します。MANWITHAMISSION#ミュージックキューブ#広島カープ