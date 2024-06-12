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マンウィズ　Tシャツ　広島カープ　コラボTシャツ
商品番号 Q82965741779
商品名

マンウィズ　Tシャツ　広島カープ　コラボTシャツ
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ···MANWITHAMISSION(マンウィズ)グッズ種類···Tシャツ8年ほど前に広島カープ　コラボTシャツです。レア品です。Sサイズです。激レアマンウィズ広島カープコラボTシャツMUSICCUBE'13で購入しました。何度も着用していますので使用感がありますが、レアな品だと思います。サイズはSです。身幅約45センチ着丈約65センチ袖丈約18.5センチ肩幅約43センチ中古品、古着ですのでご理解の上ご購入をお願い致します。MANWITHAMISSION#ミュージックキューブ#広島カープ
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