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大明成化年製　5客セット　湯飲　湯呑　茶器　現代美術　古伊万里　陶磁
商品番号 K62714509357
商品名

大明成化年製　5客セット　湯飲　湯呑　茶器　現代美術　古伊万里　陶磁
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大明成化年製　5つセット以前収集し長期納戸保管してあった物です。状態は画像参照ください欲しい部分の画像追加します高さ約4.5センチ　口径6センチくらいです一つひび割れみたいな線あり画像3.4.5参照ください表面の龍が内側から透けるくらい非常に薄く、割れやすい物かと思います。作品の年代等、正確な製作時期　製作地はわかりません。美術価値は不明なので、ご自身が気に入ればそれが一番かと思います。凄い骨董だったら大事にして頂けたら嬉しいです中国美術、骨董、朝鮮美術のコレクション納戸整理していて出てきましたが、時代に対してのクレームは困るので現代美術と思ってください。ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。#朝鮮美術　#中国美術　#骨董品　#李朝　#古美術#大明成化年製　#青磁器　#現代美術　#白磁　#青磁古伊万里　陶磁器　#陶磁
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