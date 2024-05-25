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新品　未開封　ポケモンカード　151 バインダー　コレクション
商品番号 J92753155560
商品名

新品　未開封　ポケモンカード　151 バインダー　コレクション
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで購入しました！151のブースターパック4つとバインダーのセットです！パックのすり替えなどは絶対にしません。海外製品のため、少しでも箱の傷など気になる方はご遠慮ください。シリーズ···スカーレット\u0026バイオレット#ポケモン#ポケカ#ポケットモンスター#ポケモンカード#Pokemon#PokemonCard
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