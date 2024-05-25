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- 新品 未開封 ポケモンカード 151 バインダー コレクション
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商品詳細
アメリカで購入しました！151のブースターパック4つとバインダーのセットです！パックのすり替えなどは絶対にしません。海外製品のため、少しでも箱の傷など気になる方はご遠慮ください。シリーズ···スカーレット\u0026バイオレット#ポケモン#ポケカ#ポケットモンスター#ポケモンカード#Pokemon#PokemonCard
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