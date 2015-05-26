防弾少年団 bts the red bullet ジョングク ポスター

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商品詳細
⚠️プロフィール確認後、購入前にコメントください⚠️bts2014livetrilogyepisodeⅡtheredbullet公式グッズポスターセットジョングクのみケースに入れたまま、暗所で保管しておりました。元々のケースも付けて発送致します❁発送方法:元々のケースに入れて防水し、メルカリ便bts防弾少年団1st2ndmusterペンミfcコンサートライブファンクラブファンミーティングソウルソウルコンジョングクグクジミンテヒョンテテホソクユンギナムジュンrmソクジンジンホソクラントレフォトカードミニフォトカードフォトブックトレカ
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