岩田剛典 RAISE THE FLAG ガチャ

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商品詳細
三代目JSOULBROTHERSLIVETOUR2019RAISETHEFLAG会場限定カプセル岩田剛典新品未開封ですが、袋に折れやシワのある物があります素人による長期保管品のため、ご理解いただける方のみご購入をお願いしますグッズ種類···その他
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