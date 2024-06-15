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レア　オールドケナー　ボバフェット　1979年　香港製
商品番号 W18122535426
商品名

レア　オールドケナー　ボバフェット　1979年　香港製
ブランド名 スターウォーズ
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レア　オールドケナー　ボバフェット　1979年　香港製オールドケナーのボバフェットの出品です！スターウォーズの中でも特に人気のバウンティハンター、ボバフェットの当時物になります。神経質な方はご購入をお控えください#スターウォーズ#レトロ
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