レア　オールドケナー　ボバフェット　1979年　香港製

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商品詳細
レア オールドケナー ボバフェット 1979年 香港製オールドケナーのボバフェットの出品です！スターウォーズの中でも特に人気のバウンティハンター、ボバフェットの当時物になります。神経質な方はご購入をお控えください#スターウォーズ#レトロ
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http://narcologia.ru/goods/passivity710983.html
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