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ケスラー　チェロ弦　4/4 1-A　6セット
商品番号 N47599640738
商品名

ケスラー　チェロ弦　4/4 1-A　6セット
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケスラーの4/4サイズのチェロ弦です1-A弦の6本セットです数年前に買いましたが錆びなどはございません全て未使用品です#KESSLER
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit1186.html
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