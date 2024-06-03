激レア　希少　昭和レトロ　限定16体セット　プロレス　ブロディ　他　消しゴム

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更に値下げしました！即購入OKです。昔のプロレスラー消しゴム16体セットになります。ブロディ、ハンセンや他、ダブリ無しです。かなり古い品なので多少の経年変化はございますので気になさる方はご遠慮下さい。宜しくお願いします。新日本プロレス全日本プロレス国際プロレスプロレスラーフィギュア人形ミニチュアキン消し昭和レトロヴィンテージブルーザーブロディスタンハンセンハルクホーガンミルマスカラスタイガーマスクタイガージェットシン上田馬之助ジャンボ鶴田ザグレートカブキ性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアビルロビンソン希少廃盤プレミアまとめ売りアントニオ猪木送料無料