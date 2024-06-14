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- YDP−165WH YAMAHA ARIUS ヤマハ アリウス 電子ピアノ
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商品詳細
ヤマハ ARIUSアリウス YDP−165WH（ホワイトウッド）2022年7月19日に購入しましたが、息子が2023年4月にヤマハ音楽教室を退会したため不要になりました。使用頻度…毎週10分前後の練習で9ヶ月使用製造年…2022年付属品… 高低自在イス、ヘッドホン、電源アダプター、クラシック名曲50選楽譜集、取扱説明書、製品登録のご案内、敷マット希望者にはヤマハ音楽教室のカバンを付けることも可能です。購入から1年が経過しているため、メーカーの保証はございません。幅1,357mm 奥行422mm 高さ849mm 譜面台を立てた場合1,003mm 質量42.0kg他の仕様詳細はヤマハのサイトでご確認ください。〈配送方法〉①直接引取 神奈川県横浜市内 購入後にメッセージで住所をお伝えしま す。②配送業者 業者手配、配送料等は購入者様にてお願いします。併せ解体、梱包等も一緒にご手配ください。梱包後の破損等のトラブルについては、配送業者様と購入者様間にてご対応ください。くらしのマーケットなどで依頼をすれば、20000円前後で対応できそうです。#ヤマハ#ARIUS#アリウス#YDP−165WH#YDP#165#電子ピアノ
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