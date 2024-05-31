BTS ジョングク　V テヒョン　フォトブック　ポストカード　展示会　マスター

BTSジョングク Vフォトブック ポストカードグク、テテの人気マスターさんのフォトブックとポストカードです。購入後、フォトブックにはブックカバーをして暗所に大切に保管していました。・フォトブック 2冊SUITVer.、AIRPORTFASHIONVer.・ポストカード 10枚即購入⚪︎です！人気グループ···BTS



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