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- 伊東卓美 木版画額装 『徳島祖谷の里』1982 直筆サイン 印
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商品詳細
伊東卓美 木版画タイトル 徳島祖谷の里1982.1 直筆サイン 印ありこの部分は額装ではマットに隠れて見えません。また額縁裏板には作家名シールが貼ってあります。昔、妻が作家さんから直接購入した作品です。絵はシミがあります。また検品の時、テープの劣化で自然に剥がれたので元のように止めてあります。額縁は目立つ大きな傷は無く、ガタツキもありません。商品の状態に御理解いただける方、よろしくお願いします。◉絵のサイズ 250mmX375mm◉木製額縁サイズ 580mmX458mmX厚み23mm正面 ガラス
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