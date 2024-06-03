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伊東卓美　木版画額装　『徳島祖谷の里』1982　直筆サイン　印
商品番号 R94214511776
商品名

伊東卓美　木版画額装　『徳島祖谷の里』1982　直筆サイン　印
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 8,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伊東卓美　木版画タイトル　徳島祖谷の里1982.1　直筆サイン　印ありこの部分は額装ではマットに隠れて見えません。また額縁裏板には作家名シールが貼ってあります。昔、妻が作家さんから直接購入した作品です。絵はシミがあります。また検品の時、テープの劣化で自然に剥がれたので元のように止めてあります。額縁は目立つ大きな傷は無く、ガタツキもありません。商品の状態に御理解いただける方、よろしくお願いします。◉絵のサイズ　250mmX375mm◉木製額縁サイズ　580mmX458mmX厚み23mm正面　ガラス
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