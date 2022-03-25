Aimer ライブ　グッズ “Walpurgisnacht” Tシャツ　タオル

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2022/3/25 『Walpurgisnacht』大阪公演ライブレポートとなります。 2022/3/25 『Walpurgisnacht』大阪公演ライブレポートとなります。

グッズ整理のため一部出品いたします。個人管理ですので神経質な方は入札をご遠慮ください。◆ツアータイトルAimerHallTour2022“Walpurgisnacht”◆商品の状態クローゼットのなかで1枚目のような形で保管をしておりました。◆商品①Tシャツ（数回着用）COLORIvorySIZES着丈 65cm身幅 47cm袖丈 @wcm②FaceTowelTourPattern（数回使用）③FaceTowelStripePattern（新品未開封）COLOR赤系グラデーションSIZE/DETAIL850×340mm＋フリンジ部分MATERIAL綿100％愛媛県今治タオル出品をまだ迷っているため、値下げ交渉などは一切受け付けていません。コメントをいただいても対応できませんのでご了承ください。上記にご理解、ご納得をいただけない方は申し訳ありませんがご購入をお控えください。ご縁がありましたらよろしくお願い致します。グッズ種類···タオル/ハンカチAimerライブグッズツアーグッズWalpurgisnacht