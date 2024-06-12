藤井フミヤ グッズ ★傘★

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商品詳細
新品未使用ですが、撮影のため開封しました。ジャンプ式ではありません。みたところ問題無さそうですが、素人検品ですので見落としがあるかもしれません。写真をご覧の上、中古品としてご理解いただける方のみご購入ください。少しでも気になる方はご遠慮ください。生地：ポリエステル100%長さ：60cm(写真７枚目タグより)元々の梱包箱はないので、プチプチに包みリサイクルダンボール仕様等の何かで包み発送する予定です。
http://narcologia.ru/goods/procurement5133.html
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