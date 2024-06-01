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駆け出し時代のマンウィズアミッション　パーカー　銀テ付き
商品番号 X34376982517
商品名

駆け出し時代のマンウィズアミッション　パーカー　銀テ付き
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MANWITHAMISSION(マンウィズ)のパーカーです。サイズ　L駆け出し時代のグッズなので希少価値。フェスで古参になれます^^購入してからクローゼットに保管していました。全く使用していません。他にも今有名なバンドがまだ駆け出しの時代の邦ロックのグッズを多数出品しておりますので、ご覧ください^^まとめてご購入いただいた方にはお値引きいたします。
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