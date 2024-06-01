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蕎麦猪口　古伊万里　そば猪口　伊万里　染付　蛸唐草　窓絵　草花　くらわんか
商品番号 L30622830322
商品名

蕎麦猪口　古伊万里　そば猪口　伊万里　染付　蛸唐草　窓絵　草花　くらわんか
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古伊万里蕎麦猪口民芸民藝くらわんかグッドデザインモダンデザイン蛸唐草花唐草唐草⑦江戸中期〜後期あたりの蕎麦猪口です。見込みに降り物と口縁に呉須の変色あります。高台の座りは問題ありません。ホツやニューはありません。画像にて確認をお願い申し上げます。口径　約　7.9〜8㎝高さ　約　5.8㎝種類···酒器
http://narcologia.ru/goods/displease992331.html
http://narcologia.ru/goods/septet847219.html
http://narcologia.ru/goods/smear650704.html
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