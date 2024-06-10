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- 【松に鷹】狩野栄川院典信 2580 狩野派古画 掛け軸
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商品詳細
本紙約105✕40cm全体約200✕60cm絹：木箱付状態：本紙に経年の弱いオレ少々あるも、あまり気にならない程度作者：狩野栄川院典信（かのうえいせんいんみちのぶ）(1730-1790)江戸中～後期の狩野派の画家。号は白玉斎。木挽町狩野家6代目で、父は狩野古信。子は木挽町狩野家7代目の狩野惟信。寛政2年の内裏造営に際し、絵師として最高位の賢聖障子絵を制作。木挽町狩野家が繁栄する基礎を作った。※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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