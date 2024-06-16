美品！ ポケモンカード VMAXクライマックス CHR コンプリートセット

s8bのVMAXクライマックスに収録されているCHRレアリティカードのコンプリートセットです。各カードは複数枚有りますのでキレイなものを厳選してお届け致します。モチロン白カケの有るカード等はお送りしませんので状態についてはご安心下さい！(*´▽｀*)他にもポケカ多数出品中！↓↓↓#macoポケカ出品※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ポケカソード\u0026シールドサン\u0026ムーン仰天のボルテッカーシャイニースターVタッグオールスターズウルトラシャイニーオルタージェネシスミラクルツインドリームリーグダブルブレイズタッグボルトイーブイヒーローズ連撃マスター一撃マスター双璧のファイター白銀のランス漆黒のガイストフェアリーライズダークオーダーリミックスバウト迅雷スパーク蒼空ストリーム摩天パーフェクトフュージョンアーツVユニオンVMAXクライマックスVSTARユニバースアルセウスパルキアディアルガギラティナミュウミュウツーデオキシスゼラオラリザードンルギアピカチュウかがやくメイリーリエマリィルリナフウロメロンカトレアクララカミツレエリカのおもてなしユウリセレナふりそでヒガナオカルトマニアルザミーネルチアナンジャモキハダRRRRRRVVMAXSRSAURHRスペシャルアートポケモンセンターポケモンカードゲーム



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