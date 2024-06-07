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商品詳細
日展会員 山田進の作品になります。高さ57cm，横26cm,奥行き26cm重さ約5,5キロ身内出品のため格安な値段になっております。主題...仏像・神像#阿弥陀如来#守り本尊#仏像#彫刻#神仏
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