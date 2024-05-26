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- 【オリジナルモンスター】ドラクエアイランド たまねぎキング フィギュア 新品
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます^^ニジゲンノモリドラゴンクエストアイランドオリジナルモンスターたまねぎキングメタルフィギュア新品未使用即購入ok値引不可匿名配送大人気のメタリックモンスターズギャラリーに、たまねぎキングが登場！兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」で開催中の『ドラゴンクエストアイランド』に登場するオリジナルモンスター「たまねぎキング」です。メタル素材に少し乳白色の入った黄色で彩色をすることで、「たまねぎキング」のボディ色をしっかり再現！ツヤと輝きが魅力なダイキャスト素材のメタルフィギュアです。●サイズ：約W50㎜×D50㎜×H55㎜ 重量：280ｇ●素材：ダイキャスト素材のメタルフィギュア人気ゲームタイトル···ドラゴンクエストフィギュア種類···コレクションフィギュア
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