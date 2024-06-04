YAMAHA マウスピース 5C・リガチャー/キャップセット

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商品詳細
種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースバリトンサックスのマウスピース、5Cになります。一時期使用しておりましたが、他のマウスピースに乗り換えてしまい、使わなくなったため手放すことに致します。キズ・汚れ共にかなり少なく、内部にも変色や汚れは見られません。噛み痕・摩耗防止のためマウスピースパッチを使用しておりましたので、噛み跡・摩耗痕跡はありません。また、リガチャー・キャップをセットでお付け致します。リガチャー・キャップ共に傷や汚れはありませんが、YAMAHAの付属リガチャーにはラッカー剥がれのようなものがございます。
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