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テレキャスターブリッジ　Fender Black\u0026Gold telecaster
商品番号 L11577608615
商品名

テレキャスターブリッジ　Fender Black\u0026Gold telecaster
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンダー　テレキャスター　ブリッジ　ゴールドFenderBlack\u0026Goldtelecasterに付いていたブリッジです。1980年代後半の製造となり、現在は入手困難なものとなります。ネジは付属しません。中古品となりますので、神経質な方の購入はご遠慮願います。発送について、仕事の関係で一週間程度お時間をいただく可能性がありますのでご了承願います。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecasterボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ブリッジ#フェンダー#テレキャスター#ブリッジ#ゴールドパーツ#入手困難
http://narcologia.ru/goods/cowpox918439.html
http://narcologia.ru/goods/message684827.html
http://narcologia.ru/goods/composite720254.html
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