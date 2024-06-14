テレキャスターブリッジ　Fender Black\u0026Gold telecaster

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商品詳細
フェンダー テレキャスター ブリッジ ゴールドFenderBlack\u0026Goldtelecasterに付いていたブリッジです。1980年代後半の製造となり、現在は入手困難なものとなります。ネジは付属しません。中古品となりますので、神経質な方の購入はご遠慮願います。発送について、仕事の関係で一週間程度お時間をいただく可能性がありますのでご了承願います。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecasterボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ブリッジ#フェンダー#テレキャスター#ブリッジ#ゴールドパーツ#入手困難
http://narcologia.ru/goods/cowpox918439.html
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