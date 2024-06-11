絵画　風景画　油絵　P10 リゾート

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商品詳細
10年くらい前に描いた油絵です。キャンバスの大きさ横53センチ縦41センチです。額縁は付いておりません。油絵の具と油性ペンで描きました。いかがでしょうか。よろしくお願いします。絵画の種類···油彩画・油絵主な画材···油彩絵の具
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