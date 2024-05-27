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綺麗なトリプルオカリナAC(陶器製)
商品番号 K99426732374
商品名

綺麗なトリプルオカリナAC(陶器製)
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国製のトリプルオカリナACです。直近の2023年9月に調達したものです。ピッチ(良好です)確認のため、試し吹きをしましたが、実使用としては、未使用です。ストラップ、セミハードケース、運指表が付きます。息量は、やや強めです。このオカリナの特長は、バリ取り等の処理が丁寧で行き届いており、色デザイン含め綺麗なことです。表面は透明な釉薬が施されており、手に馴染むため、持ちやすく、指も運びやすいです。初心者から中級者、或いは色んなオカリナを試してみたい方等にお勧めします。また、歌口の位置とサイズが、オオサワトリプルACiに似ており、このオカリナで慣れるとオオサワやフォーカリンクのトリプルオカリナに移行しやすいです。もちろん、このオカリナだけでも充分楽しめます。それと、付属するセミハードケースが優れもので落下等の衝撃を受けてもオカリナをしっかり保護してくれます。オカリナ単品として、重さ:約450g寸法:約　縦12cm、横18cm、幅5cm即購入OKです。以上、宜しくお願い致します。種類···オカリナ
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