Vestax PMC-15 DJミキサー

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VestaxPMC-15DJミキサーPMC-15DJmixerです。一番上のline端子に1番サンプラー、2,3番CDJで、send/returnにはエフェクター繋いで使用していました。ヘッドホン端子も問題ないです。音に問題ありませんが、レベルメーターがマスターだけ反応していません。それ以外の部分は動作確認していません。また、純正のACアダプターは昔壊れた為、別のACアダプターに自作変換ケーブルつけて動かしています。そのACアダプターもお付けしますが、上記の状態をご理解の上入札お願いします。引越しに伴う断捨離での出品となります。種類···DJミキサー