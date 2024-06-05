プロジェクトイーブイ　キングジム　ファイル

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商品詳細
中古なのをご理解の上お買い求めください。あまり神経質な方には推奨致しません。写真の方で状態を確認してから購入をしていただけると幸いです。コンビニ支払いの方は申請から1日後までにはお支払いお願いしております。上記ご納得されましたらご購入ください。即購入可状態等の質問、値段交渉などお気軽にコメントしてください#たーこのサプライ
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