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- 1/400 JAS B-777-200 JA008D 日本エアシステム 赤字処分
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商品詳細
JASB777-200レインボーセブンですネットで購入後、保管していました。原価1万円です撤退処分するため、出品します。ショップ→売主→自分なので「一度、人手に渡っています」が、「未使用」で購入しました。1/400JASB777JALANAレインボーセブン日本エアシステムレインボー777
http://narcologia.ru/goods/organization471062.html
http://narcologia.ru/goods/kindness244605.html
http://narcologia.ru/goods/assessor150203.html
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