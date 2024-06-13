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1/400 JAS B-777-200 JA008D　日本エアシステム　赤字処分
商品番号 P84392422736
商品名

1/400 JAS B-777-200 JA008D　日本エアシステム　赤字処分
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 4,687 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JASB777-200レインボーセブンですネットで購入後、保管していました。原価1万円です撤退処分するため、出品します。ショップ→売主→自分なので「一度、人手に渡っています」が、「未使用」で購入しました。1/400JASB777JALANAレインボーセブン日本エアシステムレインボー777
http://narcologia.ru/goods/organization471062.html
http://narcologia.ru/goods/kindness244605.html
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