ロット・スチュワート直筆サイン入り2Lサイズ写真…Rod Stewart ...

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6,396点のロッド スチュワート 写真のストックフォト - Getty Images



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ロット・スチュワート直筆サイン入り2Lサイズフォト…RodStewartとても古いものです…極美品…撮影時のみ開封約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。サー・ロデリック・デイヴィッド・“ロッド”・スチュワートスコットランド家系のイギリスのミュージシャン。「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガー」において第59位。「Q誌の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガー」において第33位。生年月日：1945年1月10日(年齢78歳)出生地：イギリスロンドンハイゲート配偶者：ペニー・ランカスター(2007年から)、レイチェル・ハンター(1990年-2006年)、子女：キンバリー・スチュワート、ショーン・スチュワート、アラスター・ワラス・スチュワート、ルビ・スチュワート、音楽グループ：フェイセズ、ジェフ・ベック・グループ(1967年–1969年)、値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。