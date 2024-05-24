LABUBU ザ・モンスターズ・トイズシリーズ

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アンティークのおもちゃに変身したLABUBUとその仲間たち。今日も真夜中のおもちゃパーティー開催中！TinToy,TheSnowman,RussianDolls,ClayDoll,Puppet,Dolly,TycocointheBox,PullToy,PlushDoll,ClockworkWalikngRobot,ClockworkTricycle,BrickToy,VintagePlasticCowboy仕様:ブラインドボックス入数:1アソートボックス＝12ピース入り種類数:ノーマル12種商品サイズ:約75-95mm素材:PVC、ABS箱ありカードありです。確認のため箱は開封しましたが中袋は未使用です。シークレットは入っていません。海外仕入商品の為、初期傷がある場合がある可能性がございます。ご了承ください。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。popmartほかの商品もたくさん出品していますので、ぜひご覧下さい。まとめて購入なら値引き可能です。POPMARTPopmartデザイナーズトイアートトイトレーディングフィギュアフィギュア#coarse#toy#figure#labubu