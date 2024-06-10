闇ノシュウ　アイクイーヴランド　グッズ

画像のものが全てです。にじさんじNIJISANJIENLuxiem誕生日 アクリルパネル闇ノシュウ アイクイーヴランド 各1点その他アクリルキーホルダー、サイン入りクリアカード などをまとめたセットです。サイン入りはLuxiem全員分あります。アクリルキーホルダー、アクリルパネルは未開封です。目立った傷や汚れはないと思いますが、素人保管であることをご了承頂ける方のみご購入お願いします。



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